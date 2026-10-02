Verfolgungsfahrt und Festnahme nach Einbruch in Trierer Fahrradgeschäft

Dabei wurden mehrere hochwertige Fahrräder entwendet.



Kurz nach der Tat meldeten Zeugen einen weißen Transporter, der mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort flüchtete. Daraufhin leiteten die Polizeiinspektion Trier, die Kriminalinspektion Trier und die Bundespolizeiinspektion Trier umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein.



Eine Streifenwagenbesatzung stellte den Transporter im Bereich des Moselufers fest. Die Anhaltesignale der Einsatzkräfte missachtete der Fahrer. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Verfolgungsfahrt, bei der möglicherweise auch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. In der Medardstraße kam es zu einem Beinaheunfall zwischen dem Fluchtfahrzeug und einem Radfahrer.



Der Transporter konnte schließlich im Bereich des Moselufers gestoppt werden. Die beiden Insassen verließen das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Einer der beiden Täter setzte seine Flucht durch einen Sprung in die Mosel fort und versuchte, diese zu durchqueren. Nach dem Heranführen weiterer Einsatzkräfte konnte die Person durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Trier ans Ufer gebracht und dort festgenommen werden.



Der zweite Täter wurde im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen kurze Zeit später durch Zivilkräfte im Garten eines Privatanwesens im Stadtgebiet festgestellt und ebenfalls festgenommen.



Bei der Durchsuchung des zurückgelassenen Transporters stellten die Einsatzkräfte mehrere neuwertige Fahrräder sicher. Nach einer ersten Schätzung haben diese einen Gesamtwert von rund 50.000 Euro.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter der 0651 983 43390 zu melden. Personen, die durch die Flucht des weißen Transporters möglicherweise gefährdet wurden, können sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der 0651-983 44150 melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Kriminalinspektion Trier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell