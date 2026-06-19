Verfolgungsfahrt mit Motorrad in Schönecken



Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um eine KTM EXC in Supermoto-Ausführung. Das Motorrad führte kein amtliches Kennzeichen. Bei dem Fahrer handelte es sich augenscheinlich um eine männliche Person.

Die Verfolgungsfahrt führte von der Teichstraße, über den Mühlenweg und die Dingdorfer Straße, bis in einen angrenzenden Wirtschaftsweg. Dort setzte der Fahrer seine Flucht über ein Wiesengrundstück fort und konnte sich schließlich der polizeilichen Kontrolle entziehen.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt, zum Fahrzeug oder zum Fahrer machen können, sich unter der 06551-9420 oder pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Mit freundlichen Grüßen



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54595 Prüm

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