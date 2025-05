Verfolgungsfahrt mit Mini Cooper

Am Mittwoch, den 21.05.2025, gegen 18:40 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Prüm in der Bahnhofstraße in Büdesheim ein PKW Mini Cooper, Farbe rot, auf.





Das Fahrzeug wurde ohne Kennzeichen über die B410 von Gerolstein kommend in die Bahnhofstraße in Büdesheim geführt.



Einer beabsichtigten Verkehrskontrolle entzog sich der Fahrzeugführer des Mini Cooper durch Flucht. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale und flüchtete mit Geschwindigkeiten von über 150 km/h über die L10 in Richtung Gerolstein-Oos.



In der Ortslage Oos musste die Verfolgung abgebrochen werden.



Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Streifen der Polizeiinspektion Prüm und der Polizeiwache Gerolstein konnte der PKW nicht mehr festgestellt werden.



Ein Strafverfahren gegen den bislang noch unbekannten Fahrzeugführer wurde eingeleitet.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



