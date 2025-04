Verfolgungsfahrt mit gestohlenem Auto – Polizei sucht Zeugen

Im Rahmen dieser Verfolgungsfahrt touchierte der PKW einen Bordstein und kam Höhe der Straße „An der Alten Synagoge“ zum Stehen. Die Insassen, mindestens zwei Männer, flüchteten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei die Männer nicht stellen.

Eine Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass dieses zuvor gestohlen wurde.



Die Polizei fragt:



– Wer kann Hinweise zu dem BMW oder den flüchtigen Personen geben?



– Sind Ihnen in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen, die

fluchtartig zu Fuß unterwegs waren?



– Sind Ihnen in der Nacht Personen aufgefallen, die sich in

auffälliger Weise an Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben?



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



