Verfolgungsfahrt mit E-Scooter

Der Fahrzeugführer entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete durch die Ortschaft.



Im Verlauf der anschließenden Verfolgungsfahrt missachtete der Fahrer die wiederholten Anhaltesignale der Polizei. Der E-Scooter wurde hierbei mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h geführt, was aufgrund der baulichen Gegebenheiten des Fahrzeugs und der mangelnden Sicherheitskleidung des Fahrers ein nicht unerhebliches Risiko für den Fahrer sowie für andere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger darstellt.



Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und betreibt Ermittlungen zur Tatklärung.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, Angaben zur Fahrweise, dem Fahrzeugführer oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53

54411 Hermeskeil

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