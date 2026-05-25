Verfolgungsfahrt in Wawern

Die Flucht führte über die Kreuzung am Tobiashaus in die Ortslage Wawern bis hin zur Ortslage Kanzem. Der flüchtige Pkw konnte in Höhe des Bahnofs in Kanzem gestoppt und der Fahrzeugführer nach fußläufiger Verfolgung festgenommen werden.

Verkehrsteilnehmer, die bei der Verfolgungsfahrt durch das Fahrverhalten des flüchtigen Pkw gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06581/9155-0 mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

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06581/9155-0





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