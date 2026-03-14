Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet von Trier - Zeugen gesucht!



Nach dem Einschalten der Anhaltesignale durch die Funkstreifenwagenbesatzung beschleunigte der Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit plötzlich erheblich und versuchte sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen. Er befuhr dabei das Pacelli-Ufer in Fahrtrichtung Konz und setzte seine Fahrt auf der B 51 fort.

Da der PKW trotz Dunkelheit, sowie starkem Regenfall weiterhin eine hohe Fahrtgeschwindigkeit und rücksichtslose Fahrweise vorwies, ist nicht auszuschließen, dass andere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrmanöver gefährdet wurden.



Der Fahrzeugführer konnte letztlich nach intensiven Fahndungsmaßnahmen im Dienstgebiet der PI Saarburg angetroffen werden. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Mögliche Zeugen und Geschädigte, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der 0651/983-44150 zu melden.



Rückfragen bitte an:



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54292 Trier



Telefon: 0651-98344150

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