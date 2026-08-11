Verfolgungsfahrt auf der B327 vor einem Jahr bei Morbach --Motorradfahrer wurde ermittelt und erhielt 6000 Euro Geldstrafe + 2 Monate Fahrverbot



Am Kraftrad war das amtliches Kennzeichen eingeklappt und nicht ablesbar.

Bei der Verfolgung wurden Geschwindigkeiten bis zu 180 km/h erreicht sowie gefährliche Überholmanöver seitens des flüchtigen Motorradfahrers vorgenommen. Folglich wurden seitens der Polizeiinspektion Morbach weitreichende Ermittlungen aufgrund des Anfangsverdachtes eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, eines Kennzeichenmissbrauchs sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs durchgeführt. Der Tatverdacht hatte sich gegen einen 21-jähigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Trier-Saarburg erhärtet. Dieser erhielt für sein strafbares Verhalten zwei Monaten Fahrverbot und 75 Tagessätze zu je 80 EUR ( insgesamt 6000 Euro ).

Hiermit möchte die Polizei erneut auf das Gefahrenpotential eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie die daraus resultierenden Konsequenzen hinweisen und Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer auf die gegenseitige Achtsamkeit im Straßenverkehr hinweisen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Tel.: 06533/93740

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell