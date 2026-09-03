Verfolgungsfahrt A64/B51 in Richtung Trier - Polizei sucht Zeugen/Geschädigte



Hierbei fuhr ein grauer 3er BMW mit deutscher Zulassung mit überhöhter Geschwindigkeit über die B51 ins Stadtgebiet Trier ein und missachtete hierbei die Anhaltesignale der Polizei.

Im Rahmen der Flucht kam es zu mindestens drei Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Weitere wurden durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet.



Im Bereich der Andreas-Hoevel-Straße konnte das Fahrzeug letztlich gestoppt und beide Fahrzeuginsassen festgenommen werden.



Der Grund für die Flucht ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.



Die Polizei bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte des Vorfalls sich bei der Polizeiinspektion in Trier unter der

0651/983-44150 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

54292 Trier



Telefon: 0651-98344150

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