Trier
Verfolgungsfahrt A64/B51 in Richtung Trier - Polizei sucht Zeugen/Geschädigte
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 03.09.2026 kam es gegen 19:20 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt auf der A64, Grenzübergang Luxemburg, in Fahrtrichtung Trier.

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Hierbei fuhr ein grauer 3er BMW mit deutscher Zulassung mit überhöhter Geschwindigkeit über die B51 ins Stadtgebiet Trier ein und missachtete hierbei die Anhaltesignale der Polizei.
Im Rahmen der Flucht kam es zu mindestens drei Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Weitere wurden durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet.

Im Bereich der Andreas-Hoevel-Straße konnte das Fahrzeug letztlich gestoppt und beide Fahrzeuginsassen festgenommen werden.

Der Grund für die Flucht ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte des Vorfalls sich bei der Polizeiinspektion in Trier unter der
0651/983-44150 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
Kürenzer Straße 3
54292 Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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