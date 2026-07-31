Verdächtiger Vorfall auf Wirtschaftsweg - Zeugen gesucht





Der Autofahrer befuhr einen Wirtschaftsweg von der Daimlerstraße in Richtung Masholder und traf dort auf drei dunkel gekleidete und angeblich teilweise maskierte Personen, die jeweils mit einem E-Scooter unterwegs waren und Rucksäcke trugen. Als sich der Autofahrer ihnen näherte, fuhren zwei der drei Personen in verschiedene Richtungen davon, während der dritte zunächst auf dem Weg stehenblieb, so dass auch der Autofahrer anhielt.

Dann trat die Person an die Fahrertür des Fahrzeugs und versuchte diese zu öffnen. Daraufhin setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Die Intension des E-Scooter-Fahrers ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, weshalb die Polizei Zeugen bittet, sich unter 06561/96850 zu melden.



Die Polizei geht entgegen entsprechender Meldungen in sozialen Netzwerken derzeit jedoch nicht von einem versuchten Raubdelikt aus.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Marc Fleischmann

Telefon: 0651-983 40021





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell