verdächtiger Sachverhalt, möglicher Diebstahl

Am 21.10.2025 gegen 22:30 Uhr meldete sich ein Zeuge aus dem Bereich des Pariser Platzes in Wittlich und teilte mit, dass er soeben beobachtet habe, wie zwei Personen den Vorderreifen eines dort abgestellten Fahrrads abmontiert und mitgenommen hätten.





Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den Tätern im Wittlicher Stadtgebiet führte zunächst nicht zum Antreffen der Personen.



Durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort im Anschluss aufgenommen und eine Spurensicherung durchgeführt.



Die Eigentumsverhältnisse des Fahrrads der Marke Scott konnten in der Nacht im Rahmen der Tatortaufnahme nicht abschließend geklärt werden. Hierzu dauern die Ermittlungen weiterhin an.



Der Eigentümer des Fahrrads darf gebeten werden, sich schnellstmöglich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



