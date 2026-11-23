Einer Anwohnerin sei dies aufgefallen. Mutmaßlich wurde das Fahrzeug durch eine unbekannte Person zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr dort bewusst hinterlassen. Bisher konnten keine Hinweise auf den Eigentümer oder letztmaligen Nutzer gewonnen werden.
Zeugen werden gebeten, sich unter der 06531-95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
PI Bernkastel-Kues
06531-95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
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Verdächtiger PKW