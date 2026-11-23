Am Montag, den 23.11.2026, wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 20:30 Uhr informiert, dass am Ortsausgang Piesport in Richtung Wintrich ein blauer Audi ohne Kennzeichen abgestellt wurde.



Einer Anwohnerin sei dies aufgefallen. Mutmaßlich wurde das Fahrzeug durch eine unbekannte Person zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr dort bewusst hinterlassen. Bisher konnten keine Hinweise auf den Eigentümer oder letztmaligen Nutzer gewonnen werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 06531-95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



PI Bernkastel-Kues

06531-95270

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