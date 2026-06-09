Nachdem dieses Angebot dankend abgelehnt wurde, bot die gleiche Person nun ein Fahrzeug zum Verkauf an.
Auch dieses Angebot wurde abgelehnt, so dass die Person sich entfernte.
Die verdächtige Person wurde wie folgt beschrieben:
30 Jahre alt, 3-Tage-Bart, Basecap, grau-schwarze Handwerkerkleidung
Der Mann war mit einem weißen Kastenwagen aus dem Zulassungsbezirk Gelsenkirchen vor Ort.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
verdächtige Person unterwegs
Lesezeit 1 Minute