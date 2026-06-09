verdächtige Person unterwegs





Nachdem dieses Angebot dankend abgelehnt wurde, bot die gleiche Person nun ein Fahrzeug zum Verkauf an.



Auch dieses Angebot wurde abgelehnt, so dass die Person sich entfernte.



Die verdächtige Person wurde wie folgt beschrieben:

30 Jahre alt, 3-Tage-Bart, Basecap, grau-schwarze Handwerkerkleidung

Der Mann war mit einem weißen Kastenwagen aus dem Zulassungsbezirk Gelsenkirchen vor Ort.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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