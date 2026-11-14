Hier begab sie sich durch die unverschlossene Eingangstüre in das Innere des Anwesens, wo sie auf eine Bewohnerin traf, welche sich im Treppenhaus befand.
Nach einem Gespräch mit dieser entfernte sich die Täterin. Die Zeugin musste feststellen, dass es dieser gelungen war, in einem unbeobachteten Moment den Haustürschlüssel, welcher von außen auf der Türe steckte, zu entwenden.
Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:
168 cm, ca. 35 Jahre, lange, glatte schwarze Haare, kräftige Statur, heller Jogginganzug
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
verdächtige Person an Mehrfamilienhaus, Schlüssel entwendet
Lesezeit 1 Minute