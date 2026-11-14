Wittlich
verdächtige Person an Mehrfamilienhaus, Schlüssel entwendet
Symbolbild
Symbolbild
dpa

Am 13.11.2026 gegen 17:00 Uhr begab sich eine bisher unbekannte weibliche Täterin zu einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße in Wittlich.

Lesezeit 1 Minute



Hier begab sie sich durch die unverschlossene Eingangstüre in das Innere des Anwesens, wo sie auf eine Bewohnerin traf, welche sich im Treppenhaus befand.

Nach einem Gespräch mit dieser entfernte sich die Täterin. Die Zeugin musste feststellen, dass es dieser gelungen war, in einem unbeobachteten Moment den Haustürschlüssel, welcher von außen auf der Türe steckte, zu entwenden.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:
168 cm, ca. 35 Jahre, lange, glatte schwarze Haare, kräftige Statur, heller Jogginganzug

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren