verdächtige Person an Mehrfamilienhaus, Schlüssel entwendet





Hier begab sie sich durch die unverschlossene Eingangstüre in das Innere des Anwesens, wo sie auf eine Bewohnerin traf, welche sich im Treppenhaus befand.



Nach einem Gespräch mit dieser entfernte sich die Täterin. Die Zeugin musste feststellen, dass es dieser gelungen war, in einem unbeobachteten Moment den Haustürschlüssel, welcher von außen auf der Türe steckte, zu entwenden.



Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

168 cm, ca. 35 Jahre, lange, glatte schwarze Haare, kräftige Statur, heller Jogginganzug



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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