Verdacht Verstoß gegen das Tierschutzgesetzt - Hund wies nach Spaziergang Vergiftungserscheinung auf

Im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung konnte im Blut des Hundes Rattengift festgestellt und der Hund glücklicherweise rechtzeitig behandelt werden.
Derzeit liegen keine konkreten Hinweise vor, ob im besagten Bereich Köder mit entsprechenden Substanzen ausgelegt wurden, jedoch bittet die Polizeiinspektion Hermeskeil Tierhalter um erhöhte Vorsicht. Anwohner und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht
haben, werden gebeten, sich unter Rufnummer 06503/9151-0 oder per
Mail unter pihermeskeil.wache@poizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
Tel. 06503/9151-0
Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
