Verdacht illegales Autorennen B 51 in Höhe Trierweiler- Sirzenich

Ein grauer sowie ein schwarzer VW Golf mit Euskirchener Kennzeichen (EU-), beide augenscheinlich in einer Sportvariante, überholten nach Zeugenaussage mit stark überhöhter Geschwindigkeit.

Sie scherten nach Ende der Überholspur im absoluten Überholverbot über die Sperrfläche dicht hinter einen PKW ein.



Beide Fahrzeuge konnten durch Hinzuziehen mehrerer Streifen der Polizei Bitburg und Trier in Höhe Meilbrück angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.



Verkehrsteilnehmer, die zu diesem Zeitpunkt von Bitburg in Richtung Trier oder von Trier in Richtung fuhren und ein auffälliges Fahrverhalten feststellten werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter Telefonnummer 0651 983 44150 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Ansprechpartner:

PHK Schneider

Telefon: 0651-98344150

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell