Verdacht eines versuchten Raubdelikts

Nach Angaben des 41-jährigen Anzeigeerstatters soll dieser am Donnerstag, den 01.10.2026 gegen 20.00 Uhr in der Nahestraße in Höhe der dortigen Bäckerei von zwei unbekannten Männern unter Vorhalt eines Messers aufgefordert worden sein, sein Mobiltelefon und seine Geldbörse auszuhändigen.

Der Geschädigte habe die beiden Täter jedoch mittels Gewaltanwendung in die Flucht schlagen können. Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, deutscher Phänotyp, blauer Hoodie, schwarze Basecap, hielt ein Messer mit einer Klingenlänge von ca. 8 cm in der Hand. Zum Mittäter liegt keine konkrete Beschreibung vor.



Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.



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