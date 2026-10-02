Verdacht eines versuchten Raubdelikts

Der Geschädigte habe die beiden Täter jedoch mittels Gewaltanwendung in die Flucht schlagen können. Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, deutscher Phänotyp, blauer Hoodie, schwarze Basecap, hielt ein Messer mit einer Klingenlänge von ca. 8 cm in der Hand. Zum Mittäter liegt keine konkrete Beschreibung vor.
Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.
Rückfragen bitte an:
Kriminalinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-5610
www.polizei.rlp.de
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Der Geschädigte habe die beiden Täter jedoch mittels Gewaltanwendung in die Flucht schlagen können. Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, deutscher Phänotyp, blauer Hoodie, schwarze Basecap, hielt ein Messer mit einer Klingenlänge von ca. 8 cm in der Hand. Zum Mittäter liegt keine konkrete Beschreibung vor.