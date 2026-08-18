Hermeskeil
Verdacht des gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch Lockern von Radmuttern
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Sonntag, den 16.08.2026, zwischen 17:00 und 23:00 Uhr, lösten unbekannte Täter hinter dem ehemaligen "Rewe-Markt" an einem geparkten Peugeot Partner an allen vier Rädern die Radschrauben.


Glücklicherweise bemerkte der Fahrer während der Fahrt ein seltsames
Geräusch und konnte sein Fahrzeug anhalten, bevor es zu einem Schaden
oder einer gefährlichen Situation kam.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können oder
verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Tel. Nr. 06503/9151-0 oder per E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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