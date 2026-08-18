Verdacht des gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch Lockern von Radmuttern

Am Sonntag, den 16.08.2026, zwischen 17:00 und 23:00 Uhr, lösten unbekannte Täter hinter dem ehemaligen "Rewe-Markt" an einem geparkten Peugeot Partner an allen vier Rädern die Radschrauben.



Glücklicherweise bemerkte der Fahrer während der Fahrt ein seltsames

Geräusch und konnte sein Fahrzeug anhalten, bevor es zu einem Schaden

oder einer gefährlichen Situation kam.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können oder

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Tel. Nr. 06503/9151-0 oder per E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-98344150

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