Glücklicherweise bemerkte der Fahrer während der Fahrt ein seltsames
Geräusch und konnte sein Fahrzeug anhalten, bevor es zu einem Schaden
oder einer gefährlichen Situation kam.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können oder
verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Tel. Nr. 06503/9151-0 oder per E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier
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Verdacht des gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch Lockern von Radmuttern