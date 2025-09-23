Der Pkw kam dabei auf der Strecke zwischen Tobiashaus und der Ortslage Ayl mehrfach nach links auf die Gegenspur und gefährdete dabei wohlmöglich entgegenkommende Verkehrsteilnehmer.
Zeugen, welche Angaben zum o.g. Fahrverhalten des Pkw machen können oder gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Telefon: 06581/91550
www.pisaarburg.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung B51 / Ayl
