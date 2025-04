Verdacht der sexuellen Nötigung

Am Dienstag, 29. April, zwischen 11 und 12 Uhr, belästigte ein Mann eine Frau an der Ecke Roonstraße/Theodor-Heuss-Allee.

Der Mann sprach die Frau, die mit mehreren Gepäckstücken unterwegs war, erst an, um sie nach dem Weg zu fragen. Plötzlich umarmte und berührte er sie auf unangemessene Weise. Die Frau äußerte laut ihren Unmut und stieß den Mann weg. Er entfernte sich daraufhin in Richtung Porta Nigra.



Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre alt, 1,60 m groß, normale Figur mit Bauch, Glatze, osteuropäisches Aussehen und Akzent bei Deutsch und Englisch, schwarzer Sweater mit Reißverschluss, schwarze Jeans.



Zeugen, insbesondere Passanten, die die Tat oder den Tatverdächtigen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 0651 983-43390 bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden.



