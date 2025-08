Verbotenes Kraftfahrzeugrennen und Straßenverkehrsgefährdung auf der BAB 60

BAB 60, AS Bleialf - AS Winterspelt (ots) - Am Mittwoch, 06.08.2025, gegen 16:40 Uhr, ereignete sich auf der BAB 60, Höhe Anschlussstelle Bleialf, ein gefährliches Überholmanöver.





Die Autobahn ist in diesem Streckenabschnitt in beide Fahrtrichtungen einspurig und ohne bauliche Trennung ausgebaut.



Eine Verkehrsteilnehmerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die BAB 60 von Belgien kommend in Fahrtrichtung Prüm.



Von Prüm in Richtung Belgien fuhren vier Fahrzeuge mit britischen Kennzeichen, vermutlich alle der Marke Porsche.



Diese überholten trotz Überholverbots und Gegenverkehrs eine Kolonne von mehreren LKW.



Die entgegenkommende Verkehrsteilnehmerin musste eine Vollbremsung einleiten und konnte so einen Frontalzusammenstoß verhindern.



Die Fahrzeugführer setzten die Fahrt fort. Die Fahrzeuge der Marke Porsche sollen mit sehr hoher Geschwindigkeit geführt worden sein. Aktuell wird von einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ausgegangen.



Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Fahrzeuge nicht mehr angetroffen werden.



Mögliche Zeugen und/oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell