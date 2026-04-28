Verantwortungsvoller Umgang mit Fotos im Netz: Podcast und Arbeitsheft

Die neue Folge „Das 'lustige' Foto von Newel“ entstand in Zusammenarbeit mit der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier.



Die Folge greift ein Thema auf, das viele Familien und Schulen unmittelbar betrifft: Wie schnell aus einem vermeintlich harmlosen Foto in einer Chatgruppe eine belastende und mitunter auch rechtlich relevante Situation werden kann. Der Podcast behandelt dabei alltagsnah und verständlich wichtige Aspekte wie das Recht am eigenen Bild, den verantwortungsvollen Umgang mit Fotos und Videos, digitale Privatsphäre, Jugendschutz sowie Fragen des Jugendstrafrechts. In einem zusätzlichen Arbeitsheft können die Inhalte vertieft und das Hörverstehen trainiert werden.



Der Podcast und das Arbeitsheft richten sich primär an Lehrkräfte und sind konzipiert für die Verwendung im Unterricht in den Klassenstufen 7 und 8. Gleichzeitig steht es natürlich auch interessierten Eltern frei, das Thema anhand des Podcasts mit ihren Kindern zu besprechen.



Mehr Infos zur Podcast-Reihe sowie alle Folgen und Materialien finden sich auf der Website der Uni Trier: https://s.rlp.de/bdYnAiR



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Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

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