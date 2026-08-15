Vegetationsbrand

Hierbei brannte im Bereich des Bereichs Ichterberg stark ausgetrocknetes Grasland auf einer Fläche von ca. 4 Hektar. Das Feuer breitete sich einen angrenzenden Wald aus. Durch den hohen personellen Einsatz der Feuerwehren Prüm, Auw, Schönecken, Weinsheim, Büdesheim, Feuerscheid, Pronsfeld, Niederprüm, Rommersheim, Sellerich, Hersdorf, Wallersheim und Weinsheim konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Letztlich befanden sich über 100 Angehörige der Feuerwehr vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizeiinspektion Prüm aufgenommen.



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