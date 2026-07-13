Vegetationsbrände - Zeugen gesucht

Heimbach / Fohren Linden (ots) - Am Donnerstag, dem 9. Juli, ist es um ca. 14:00 Uhr sowie um ca. 19:40 Uhr an der L347 zwischen Heimbach (Nahe) und Fohren-Linden zu drei Vegetationsbränden gekommen.

[Siehe unsere Meldung vom 9.07. 17:45 Uhr]



Die Polizei geht davon aus, dass die Brände durch fahrlässiges oder vorsätzliches menschliches Handeln entstanden sind.

Daher bittet die Kriminalpolizei Idar-Oberstein um sachdienliche Hinweise.



Insbesondere bitten wir darum, dass eine Radfahrerin, die sich im o.g. Zeitraum in diesem Bereich aufgehalten hat, sich bei der Polizei zu melden.

Die Zeugin wurde wie folgt beschrieben:

- Weiblich

- Circa 30 Jahre

- Gelbe Warnweste

- Weißer Helm

- Rotes Fahrrad



Potentielle Zeugen werden gebeten, sich unter 06781 5610 an die Kriminalpolizei in Idar-Oberstein zu wenden.



Rückfragen bitte an:



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Marc Fleischmann



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