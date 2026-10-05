Vandalismus und gemeinschädliche Sachbeschädigung auf dem Spielplatz in Mertesdorf.

Am Donnerstag, dem 24.09.2026, gegen 22:30 Uhr, kam es durch einen, oder mehrere, bislang unbekannte Täter, auf dem Spielplatz "Zum Johannisberg", der 'Mertesdorfer-Piraten', zu Vandalismus und einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung an einem dortigen Spielgerät, hier einem hölzernen Piratenschiff, welches mit einer Axt, oder einem Beil, erheblich beschädigt wurde.

Der entstandene Sachschaden wird von der Ortsgemeinde Mertesdorf auf insgesamt ca. 5.000,00 EUR geschätzt.



Die Polizeiinspektion Schweich bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen konkrete Angaben zu verdächtigen Personen und/oder dem Sachverhalt selbst an der oben genannten Örtlichkeit machen können.



Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/91570, oder der E-Mail: pischweich@polizei.rlp.de.



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