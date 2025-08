Vandalismus in Trier-Irsch - mehrere Kennzeichen von Fahrzeugen abgerissen

Trier-Irsch (ots) -



Im Trierer Stadtteil Irsch wurden zwischen Freitag, 01.08., und Sonntag, 03.08., an mehreren geparkten Fahrzeugen die angebrachten Kfz-Kennzeichen mutwillig abgerissen. Die Kennzeichen konnten teilweise in umliegenden Grünflächen und Nachbargärten aufgefunden werden.

Der Polizeiinspektion Trier sind derzeit sechs beschädigte Fahrzeuge bekannt.



Zeugen, die ebenfalls betroffen sind oder sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651 983-44150 zu melden.



