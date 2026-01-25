Vandalismus in der Jesuiten- und Brotstraße /Außenspiegel und Blumenkübel beschädigt

Nach bisherigen Feststellungen wurden in der Zeit von 21:00 Uhr bis 08:00 Uhr in der Jesuitenstraße an mindestens fünf Fahrzeugen der Spiegel vermutlich abgetreten, in der Brotstraße wurden Blumenkübel umgeworfen. Der oder die Täter verursachten hierbei einen Sachschaden in unteren 4-stelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Trier erhofft sich von Zeugenwahrnehmungen Hinweise zur Aufklärung der Taten. Kontaktieren Sie die Inspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/98344150.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

54292 Trier

Telefon: 0651/983-44150

Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell