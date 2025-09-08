Vandalismus auf dem Gelände der Grundschule in Daleiden

Im Zeitraum von Freitag, dem 05.09.2025, 12:30 Uhr, bis Montag, dem 08.09.2025, 07:20 Uhr, kam es auf dem Gelände der Grundschule Daleiden zu einem Fall von Sachbeschädigung und Vandalismus.



Unbekannte Täter kippten Dixi-Toiletten um und hebelten die Tür eines Baucontainers auf. Durch die Taten entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.



Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundschule Daleiden wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



