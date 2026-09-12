Hierdurch wurde der Stromkasten derart beschädigt, dass eine Reparatur notwendig ist. Bereits Ende August wurde derselbe Stromkasten schon einmal umgeworfen.
Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Baumholder
Telefon: 06783-9910
pibaumholder@polizei.rlp.de
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Vandalismus an Stromkasten
Hierdurch wurde der Stromkasten derart beschädigt, dass eine Reparatur notwendig ist. Bereits Ende August wurde derselbe Stromkasten schon einmal umgeworfen.