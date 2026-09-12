Baumholder
Vandalismus an Stromkasten
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Im Zeitraum vom 09.09.2026, 17:30 Uhr, bis 10.09.2026, 07:30 Uhr, wurde ein in der Straße Am Rauhen Biehl in Baumholder stehender Stromkasten mutwillig umgekippt.

Hierdurch wurde der Stromkasten derart beschädigt, dass eine Reparatur notwendig ist. Bereits Ende August wurde derselbe Stromkasten schon einmal umgeworfen.
Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783-9910
pibaumholder@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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