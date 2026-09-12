Vandalismus an Stromkasten

Im Zeitraum vom 09.09.2026, 17:30 Uhr, bis 10.09.2026, 07:30 Uhr, wurde ein in der Straße Am Rauhen Biehl in Baumholder stehender Stromkasten mutwillig umgekippt.

Hierdurch wurde der Stromkasten derart beschädigt, dass eine Reparatur notwendig ist. Bereits Ende August wurde derselbe Stromkasten schon einmal umgeworfen.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder



Telefon: 06783-9910

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