Vandalismus am Vatertag



Auf der kompletten Strecke wurden 40 Leitposten beschädigt, weiterhin wurde ein Gullydeckel ausgehoben.

Verkehrsteilnehmer und Polizei fanden die Aktion so toll, dass sie

den / die Verursacher gerne namentlich in der gefertigten Strafanzeige erwähnen haben möchten, damit die verdiente Belohnung auch erfolgen kann.



