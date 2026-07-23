Vandalismus am Radweg Schiffsanlegestelle

Vorhandene Mülltonnen wurden aus ihren Verankerungen gerissen und zusammen mit dem Inhalt auf dem Rad- und Fußweg verstreut. Das Bild bot vielen Bürgern und Touristen ein unschönes Bild, zudem wurden die Mülleimer stark beschädigt.

Neben dem verstreuten Müll wurden auch diverse Getränkeflaschen aufgefunden, die auf eine Zusammenkunft mehrerer Personen schließen lassen.

In jüngster Vergangenheit, insbesondere in den warmen Sommernächten und der Ferienzeit, kommt es leider verstärkt zu Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Müllablagerungen, die aufgrund von Zeugenaussagen leider meist auf Jugendgruppen zurückzuführen sind.

Die Polizei und die Ordnungsbehörde führen daher verstärkt Kontrollen durch und werden entsprechende Störungen konsequent verfolgen.

Bei Hinweisen bitten wir um unmittelbare Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502/9157-0



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Telefon: 06502-9157-0

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