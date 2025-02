Utzerath: Brand in Klinikum

Zu einem Brand in einem Patientenzimmer kam es am gestrigen Nachmittag im Klinikum Thommener Höhe.

Vermutlich war eine brennende Kerze, die auf einem Schreibtisch stand, umgefallen und hatte Papier und andere Gegenstände entzündet. Das Feuer konnte schnell vom Personal und Patienten wahrgenommen und gelöscht werden. Ein Mann erlitt eine Brandverletzung an der Hand. Vier weitere Personen wurden vorbeugend in ein Krankenhaus verbracht. Es bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren ebenfalls vor Ort.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

https://s.rlp.de/pi.daun





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell