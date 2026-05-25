Urkundenfälschung und Fahren ohne Versicherungsschutz

Am 24.05.2026 gegen 07:06 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 59-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser die Neustraße in Wittlich befuhr.





Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug eine Versicherungsplakette angebracht war, welche für dieses Fahrzeug nie ausgegeben wurde.



Zudem bestand keinerlei gültiger Versicherungsschutz für das Fahrzeug.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.



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