Unterschlagung





Hier ließ sie beim Verlassen des Restaurants versehentlich ihre Handtasche stehen.

Als sie dies bemerkte, begab sie sich zurück, konnte ihre Handtasche auch wiederfinden, musste aber das Fehlen von Bargeld und ihrer EC-Karte feststellen.



Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell