Hier ließ sie beim Verlassen des Restaurants versehentlich ihre Handtasche stehen.
Als sie dies bemerkte, begab sie sich zurück, konnte ihre Handtasche auch wiederfinden, musste aber das Fehlen von Bargeld und ihrer EC-Karte feststellen.
Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Unterschlagung
Lesezeit 1 Minute