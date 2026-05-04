Unterschlagung von Rucksack





Als der Junge zu Hause ankam und den Verlust bemerkte, begab er sich mit seinen Eltern zurück in den Stadtpark, um nach dem Rucksack zu suchen, konnte diesen jedoch nicht mehr auffinden.



Es musste davon ausgegangen werden, dass ein bisher unbekannter Täter diesen fand und bisher nicht abgab.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.



Jegliche weiteren Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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