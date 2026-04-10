Unterschlagung von Bargeld

Gegen 14:00 Uhr wurde die Tasche an einem Baum hängend aufgefunden und mitsamt dem Geldbeutel an den Radfahrer übergeben. Hierbei wurde festgestellt, dass unbekannte Täter die Tasche zuvor bereits gefunden und dann das darin befindliche Bargeld entnommen hatten.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650
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Gegen 14:00 Uhr wurde die Tasche an einem Baum hängend aufgefunden und mitsamt dem Geldbeutel an den Radfahrer übergeben. Hierbei wurde festgestellt, dass unbekannte Täter die Tasche zuvor bereits gefunden und dann das darin befindliche Bargeld entnommen hatten.