Unterschlagung eines Geldbeutels mit Verwertungstat

Die Geschädigte verlor dabei im Kassenbereich ihren Geldbeutel und stellte im Anschluss fest, dass unberechtigt Abbuchungen mit ihrer Bankkarte getätigt wurden.



Die Polizei Bernkastel-Kues bittet mögliche Zeugen, welche sich im Tatzeitraum an der Tatörtlichkeit befunden haben und verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0

Fax: 06531-9527-50

eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell