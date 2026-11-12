Unsportliches Verhalten am Fitnessstudio führt zu Unfallflucht

Am 12.11.2026 im Zeitraum zwischen 17:35 Uhr - 18:20 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Hill-Fitness in Hermeskeil ein Verkehrsunfall.



Dabei kollidierte das Fahrzeug des bislang unbekannten Verursachers vermutlich im Rahmen eines Parkvorgangs mit einem weiteren dort geparkten PKW, welcher in der Folge an der Fahrzeugfront beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Durch die Polizei Hermeskeil erfolgte die Unfallaufnahme und Einleitung eines Strafverfahrens.



Zeugen werden gebeten, sich hinsichtlich sachdienlicher Hinweise an die Polizeiinspektion Hermeskeil zu wenden.



Rückfragen bitte an:



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54411 Hermeskeil

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