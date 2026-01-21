Unnötige und kostenintensive Sachbeschädigung an Absperrschranke

Fohren-Linden, Feldweg zwischen Lindenstraße und der L348/L169 - Höhe "Schwarzes Wäldchen" (ots) - Im Zeitraum von So. 18.01.2026, ca. 15:00h bis Mi. 21.01.2026, 16:15h wurde durch bislang unbekannte Täter die Absperrschranke, welche den Feldweg von der L348/L169 nach Fohren-Linden, Lindenstraße, versperrt zur Seite gedrückt, höchstwahrscheinlich um die Durchfahrt zu ermöglichen.

Im Zeitraum von So., 18.01.2026, ca. 15:00h bis Mi., 21.01.2026, 16:15h wurde durch bislang unbekannte Täter die Absperrschranke, welche den Feldweg von der L348/L169 nach Fohren-Linden, Lindenstraße, versperrt zur Seite gedrückt, höchstwahrscheinlich um die Durchfahrt zu ermöglichen.

Hierbei wurde mutmaßlich mit Hilfe eines Fahrzeuges gegen den Schrankenbaum gedrückt, sodass das Schrankengehäuse und die Verriegelungsvorrichtung der Schranke völlig verbogen wurden. Es dürfte ein Sachschaden von ca. 4000EUR entstanden sein.

Die Schranke war im Tatzeitraum nicht verschlossen und hätte zur Durchfahrt einfach hochgeklappt werden können.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Baumholder zu melden (Telefon: 06783-9910).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder



Telefon: 06783-991-0

E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell