Ungewöhnlicher Unfall - Linienbus rollt in Wohnhaus

Ein kurioser, aber glücklicherweise glimpflich verlaufener Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in Idar-Oberstein: Ein abgestellter Linienbus machte sich selbstständig und rollte führerlos eine abschüssige Straße hinunter - bis er schließlich frontal mit einem Wohnhaus kollidierte.





Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich weder Personen im Bus noch im betroffenen Einfamilienhaus. Es wurde niemand verletzt. Am Bus sowie am Gebäude entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht beziffert.



Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Linienbus nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert worden.



Die Bergung des Busses erfolgte durch ein spezialisiertes Fachunternehmen. Auch die Statik des beschädigten Hauses wurde durch Sachverständige begutachtet.



