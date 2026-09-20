Ungenehmigtes Tuningtreffen in Wittlich





Bei Eintreffen erster Polizeikräfte vor Ort attackierten vermummte Personen unmittelbar die Beamten und Einsatzfahrzeuge, sodass diese sich zunächst zurückzogen. Dabei enstand Sachschaden.



Auf dem Firmengelände befanden sich mehrere hundert Fahrzeuge und schätzungsweise eine vierstellige Anzahl von Personen.

Durch die Teilnehmenden des Treffens wurden Beleuchtungseinrichtungen, Firmenfahrzeuge auf dem Gelände sowie Schranken von benachbarten Firmengeländen beschädigt und Mülleimer angezündet. Zudem wurden während der Veranstaltung mehrfach Feuerwerkskörper abgebrannt und „Drifts“ mit Fahrzeugen durchgeführt. Zudem liefen Personen über das Dach des Firmengebäudes und über abgestellte LKW.



Die Polizei verlagerte Kräfte umliegender Dienststellen und der Bereitschaftspolizei nach Wittlich, und richtete Kontrollstellen ein, um die Teilnehmenden der Veranstaltungen bei Abreise zu kontrollieren und die Anreise weiterer Personen zu unterbinden. Am Einsatz war zudem ein Polizeihubschrauber und eine Drohne des Landkreises zur Lagebeurteilung aus der Luft sowie Kräfte der Feuerwehr beteiligt.

Die Polizei kontrollierte in diesem Zusammenhang 70 Personen und Fahrzeuge und stellte diverse Beweismittel, darunter zwei Fahrzeuge, sicher.



Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, Sachbeschädigungen sowie verschiedener Straftaten und Ordnungswidrigkeiten dauern an.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch nicht möglich.



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