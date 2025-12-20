Ein brauner Fiat wurde mutmaßlich beim Ein-/Aussteigen in ein danebenstehendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.
Zeug*innen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Unfallzeugen gesucht
