Unfallzeugen gesucht

Am 20.12.2025 (14:00-15:00 Uhr) kam es auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale in Bitburg zu einem Verkehrsunfall.

Ein brauner Fiat wurde mutmaßlich beim Ein-/Aussteigen in ein danebenstehendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.



Zeug*innen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.



