Ein weißer LKW, der den linken Fahrstreifen befuhr, kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden schwarzen BMW. Der Fahrzeugführer des LKW entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.
Zeug*innen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.
Unfallzeugen gesucht
