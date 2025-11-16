Unfallzeugen gesucht

Am Sonntag (16.11.2025) kam es gegen 19:30 Uhr im Ostring in Bitburg, im Bereich des Stadion Ost, zu einem Verkehrsunfall.

Eine Verkehrsteilnehmerin touchierte mit ihrem PKW ein geparktes, dunkles Auto. Das Fahrzeug dürfte leichte Beschädigungen auf der Fahrerseite, möglicherweise auch am Außenspiegel aufweisen.

Der Geschädigte (unbekannt) sowie Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zu dem beschädigten PKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.



