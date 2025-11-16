Eine Verkehrsteilnehmerin touchierte mit ihrem PKW ein geparktes, dunkles Auto. Das Fahrzeug dürfte leichte Beschädigungen auf der Fahrerseite, möglicherweise auch am Außenspiegel aufweisen.
Der Geschädigte (unbekannt) sowie Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zu dem beschädigten PKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.
Unfallzeugen gesucht
