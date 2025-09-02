Unfallzeugen gesucht

Der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Kleinwagens versäumte es offensichtlich sein geparktes Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Dieser führerlose PKW geriet in der Folge ins Rollen und touchierte einen PKW, dessen Fahrerin aus der Ausfahrt des Konstatin-Parkhauses in die Jesuitenstraße einbog. Durch die Mitfahrer des touchierten PKW konnte der blaue Kleinwagen angehalten werden, so dass dieses Fahrzeug ca. 20 Meter von seinem wahrscheinlich ursprünglichem Standort am Straßenrand zum Stillstand kam. Der Schaden am Pkw wurde erst im Nachgang bemerkt, weswegen derzeit keine Informationen zum verursachenden Pkw vorliegen.



Zeugen welche Hinweise zu diesem blauen Kleinwagen oder zu dessen Fahrer / Fahrerin geben können, werden gebeten sich mit der Wache der PI Trier (0651/98344150) in Verbindung zu setzen.



