Unfallverursacher schlägt zu



Danach stieg der Verursacher aus und schlug seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht.

Anschließend setzte er sich in sein Fahrzeug, drehte und fuhr weg.

Der Geschädigte und ein weiterer Zeuge konnten sich das Kennzeichen des Flüchtenden merken.

Gegen diesen wird wegen Körperverletzung und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Baumholder

Sankt-Hubertus-Straße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783-991-0

Telefax: 06783-991-50

pibaumholder@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pibaumholder





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell