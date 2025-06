Unfallreicher Vormittag am Freitag, den 13.

Gegen 10:30 Uhr kollidierten ein Motorrad und ein PKW im Begegnungsverkehr auf der K189 zwischen Daleiden und Falkenauel. Der 50-jährige Fahrer des Motorrades wurde hierbei leicht verletzt.



Gegen 12 Uhr ereignete sich in der Ortslage Watzerath ein weiterer Verkehrsunfall. Der 66-jährige Fahrer eines Rollers kam alleinbeteiligt zu Sturz und zog sich hierbei leichte Verletzung zu.



Fast zeitgleich ereignete sich in der Ortslage Großlangenfeld ein weiterer Unfall. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen einer 66-jährigen PKW-Fahrerin und einem 8-jährigen Kind, welches beabsichtige, vor einem Bus die Fahrbahn zu überqueren. Das Kind wurde hierbei ebenfalls leicht verletzt.



Im Einsatz waren drei Rettungswagen des DRK, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Prüm.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen der Unfälle, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



