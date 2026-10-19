Dabei wurde ein dort für Arbeiten abgestellter PKW (Ford Ranger) durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am Kotflügel beschädigt. Der Täter entfernte sich im Anschluss ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.
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Unfallflucht