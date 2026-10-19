Daun-Pützborn
Unfallflucht
Symbolbild
dpa

Am Samstag den 17.10.2026 zwischen 12:00 Uhr und 14:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht am Radweg in Daun-Pützborn, am Ende der Straße Bieberdamm.


Dabei wurde ein dort für Arbeiten abgestellter PKW (Ford Ranger) durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am Kotflügel beschädigt. Der Täter entfernte sich im Anschluss ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Telefon 06592 9626-0
Telefax 06592 9626-50
pidaun@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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