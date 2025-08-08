Unfallflucht





Ein PKW parkte auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung zur Tafel. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Aus- oder Einparken das andere Fahrzeug. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unerlaubt fort.



Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfall und insbesondere zu dem unbekannten, geflüchteten Fahrzeug geben können, werden

gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



