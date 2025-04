Unfallflucht

Zerstörung eines Verkehrsschildes festgestellt.



Es kam augenscheinlich zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Kraftfahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Verkehrsschild kollidiert ist. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an dem Verkehrsschild sowie vermutlich auch an dem Kraftfahrzeug. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Kraftfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm (06551/9420, pipruem@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzten.



